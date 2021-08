Elettra Lamborghini | “saluti da noi tre” La foto da bollino rosso e il messaggio criptico

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 6 agosto 2021)mostra un fisico da urlo Nelle ultime oreha mandato in tilt tutti i suoi follower di Instagram. Il motivo? L’ereditiera emiliana ha condiviso una meravigliosache la mostra in bikini giallo, con gli slip ridotti a un sottilissimo lembo di tessuto. Uno scatto in cui la cantante ed ex L'articolo proviene da KontroKultura.