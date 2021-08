Elden Ring: speriamo non vi sia nessun nuovo trailer prima dell’uscita – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 6 agosto 2021) Oggi è stata caricata su Steam la pagina prodotto di Elden Ring, uno dei giochi più attesi del 2022. La prossima opera di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series XS il 21 gennaio 2022. Ad oggi abbiamo avuto modo di vedere unicamente un trailer di gameplay, con poche scene montate ad arte. I fan sperano quindi di veder ben presto qualcosa di più… oppure no? Dobbiamo infatti ammettere che, parlando da grandi appassionati, non siamo del tutto certi di voler vedere qualcosa di più su Elden Ring. Nel mentre ci … Notizie giochiRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 6 agosto 2021) Oggi è stata caricata su Steam la pagina prodotto di, uno dei giochi più attesi del 2022. La prossima opera di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series XS il 21 gennaio 2022. Ad oggi abbiamo avuto modo di vedere unicamente undi gameplay, con poche scene montate ad arte. I fan sperano quindi di veder ben presto qualcosa di più… oppure no? Dobbiamo infatti ammettere che, parlando da grandi appassionati, non siamo del tutto certi di voler vedere qualcosa di più su. Nel mentre ci … Notizie giochiRead More L'articolo ...

