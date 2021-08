Elden Ring ora ha pagina Steam e PlayStation con tanti dettagli sulla sinossi e il gioco

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ora susono presenti le pagine dedicate a, il titolo tanto atteso di From Software. All'interno di queste pagine è disponibile ladelma non solo: i giocatori ora saranno in grado di inserire il titolo nella lista dei desideri. Ecco tutta la descrizione del. Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell'Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell'Interregno. Un mondo sconfinato e sorprendente Leggi altro...