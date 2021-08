Edilizia: è boom grazie al superbonus 110%. L’Ance: In sei mesi in Campania oltre 1.600 interventi legati alla misura (Di venerdì 6 agosto 2021) Per supportare la ripresa occorre puntare sul sistema delle costruzioni. Con il superbonus 110%, l’Edilizia privata sta vivendo una stagione di rinascita, spinta dalla ripresa del mercato immobiliare residenziale (in Campania le compravendite sono aumentate del +8,7% nel I trim. 2021 rispetto al I trim. 2019). Secondo la fotografia di Saie Bari, la principale fiera delle costruzioni in Italia (dal 7 al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del Levante di Bari), sulla base dei dati elaborati dalL’Ance, si fanno sentire gli effetti del superbonus 110%, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021) Per supportare la ripresa occorre puntare sul sistema delle costruzioni. Con il, l’privata sta vivendo una stagione di rinascita, spinta dripresa del mercato immobiliare residenziale (inle compravendite sono aumentate del +8,7% nel I trim. 2021 rispetto al I trim. 2019). Secondo la fotografia di Saie Bari, la principale fiera delle costruzioni in Italia (dal 7 al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del Levante di Bari), sulla base dei dati elaborati dal, si fanno sentire gli effetti del, ...

