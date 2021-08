È TROPPO BELLO! Italia oro nella 4×100 alle Olimpiadi! Patta, Jacobs, Desalu e Tortu: siete i più veloci del mondo! (Di venerdì 6 agosto 2021) Non solo abbiamo l’uomo più veloce della Terra. Siamo il Paese più veloce della Terra. Il sacro fulmine si è incarnato nello Stivale e ha tuonato in Giappone, esploso fragorosamente, sismico, magmatico, impetuoso. L’Italia è la nuova frontiera dello sprint, è la culla della velocità, è la Patria di novelli Achille dalla gambe infuocate, discendenti divini nati direttamente dalle scarpe di Mercurio. Avete fatto una Mandrakata memorabile, avete alzato la febbre da cavallo a 90 °C o più, avete semplicemente scritto la storia, nel vero senso della parola. La 4×100 tricolore si è laureata Campionessa Olimpica, i Fratelli ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Non solo abbiamo l’uomo più veloce della Terra. Siamo il Paese più veloce della Terra. Il sacro fulmine si è incarnato nello Stivale e ha tuonato in Giappone, esploso fragorosamente, sismico, magmatico, impetuoso. L’è la nuova frontiera dello sprint, è la culla dellatà, è la Patria di novelli Achille dalla gambe infuocate, discendenti divini nati direttamente dscarpe di Mercurio. Avete fatto una Mandrakata memorabile, avete alzato la febbre da cavallo a 90 °C o più, avete semplicemente scritto la storia, nel vero senso della parola. Latricolore si è laureata Campionessa Olimpica, i Fratelli ...

