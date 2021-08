È morto Paul Johnson, icona della musica house: tragico annuncio (Di venerdì 6 agosto 2021) È morto Paul Johnson, icona della musica house e autore della hit “Get Get Down”: ecco il tragico annuncio che nessuno avrebbe voluto leggere tragico lutto nel mondo della musica ed in particolare nel genere house. È morto Paul Johnson, uno dei dj house più famosi al mondo, una vera e propria icona della musica L'articolo è apparso nella ... Leggi su sologossip (Di venerdì 6 agosto 2021) Èe autorehit “Get Get Down”: ecco ilche nessuno avrebbe voluto leggerelutto nel mondoed in particolare nel genere. È, uno dei djpiù famosi al mondo, una vera e propriaL'articolo è apparso nella ...

