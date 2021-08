E' del Sud la Medaglia d'Oro per il Karate: Luigi Bosà orgoglio italiano! (Di venerdì 6 agosto 2021) E' di Avola nella provincia di Siracusa in Sicilia, il nuovo Campione Mondiale di Karate: Luigi Busà ha vinto la Medaglia d'Oro nella specialità kumité maschile, dei 75 chili alle Olimpiadi di Tokio 2020, sconfiggendo il 5 volte campione mondiale e 12 volte campione europeo, Rafael Aghayev per l'Azerbaigian. Una vittoria sudata fino all'ultimo millesimo di secondo. Il Karateca 33enne siciliano ha combattuto una semifinale con l'ucraino Stanislav Horuna, vincendo con un punteggio di 3 a 0 e qualificandosi per una finale mozzafiato con un avversario, ritenuto quasi imbattibile: Luigi Busà non si lascia ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 6 agosto 2021) E' di Avola nella provincia di Siracusa in Sicilia, il nuovo Campione Mondiale diBusà ha vinto lad'Oro nella specialità kumité maschile, dei 75 chili alle Olimpiadi di Tokio 2020, sconfiggendo il 5 volte campione mondiale e 12 volte campione europeo, Rafael Aghayev per l'Azerbaigian. Una vittoria sudata fino all'ultimo millesimo di secondo. Ilca 33enne siciliano ha combattuto una semifinale con l'ucraino Stanislav Horuna, vincendo con un punteggio di 3 a 0 e qualificandosi per una finale mozzafiato con un avversario, ritenuto quasi imbattibile:Busà non si lascia ...

Advertising

EnricoLetta : Un giornale che chiude è un impoverimento del Paese. E se succede nel Sud è un segnale ancora peggiore. Arrivederci… - fattoquotidiano : Brasile, freddo anomalo nel sud del Paese: temperature a -8 gradi, neve e pioggia gelata in oltre 20 città. Allerta… - you_trend : #Maturità: quest'anno il 17% degli studenti ha preso 100 o 100 e lode, contro il 12% del 2020 e il 7% del 2019. Al… - mproggio : @pietromangili @LuigiGu86559493 @_DAGOSPIA_ Per quanti riguarda la costa smeralda, ats di Olbia ha in carico circa… - Cleo_55 : @lacuocagalante Chi fomenta purtroppo è per primo lo Stato. Prima era colpa di quelli che dal Nord si sono precipit… -