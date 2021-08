Draghi: “Agli italiani dico ‘vaccinatevi e rispettate le regole’. Così’ economia continuerà ad andare bene” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Perché l’economia italiana continui ad andare bene, è il messaggio che voglio lanciare chiaramente e lo dico a tutti noi, a tutti gli italiani: vaccinatevi e rispettate le regole“. È l’appello che ha voluto lanciare il presidente del Consiglio Mario Draghi durante il saluto alla stampa prima della pausa estiva L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) “Perché l’italiana continui ad, è il messaggio che voglio lanciare chiaramente e loa tutti noi, a tutti gli: vaccinatevi ele regole“. È l’appello che ha voluto lanciare il presidente del Consiglio Mariodurante il saluto alla stampa prima della pausa estiva L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : 'Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio, agli italiani voglio dire: perché v… - SkyTG24 : Green Pass obbligatorio da oggi, appello di Draghi agli italiani: 'Vaccinatevi' - Palazzo_Chigi : #G20Cultura, Draghi: La conservazione non deve essere sinonimo di immobilismo. È per questo che agli #investimenti… - PaolaAnna8 : RT @HANIA243474887: Il regime di Draghi (con il benestare di tutto l'arco politico italiano)ha esteso la legge razziale vaccinale agli stud… - Bettabetta59 : A me questi appelli schifano e fanno rabbrividire -