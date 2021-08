Dove giocherà Messi | le possibili destinazioni della Pulce dopo l' addio al Barcellona

Advertising

GoalItalia : Dove giocherà #Messi? ???? PSG, Manchester City, l'utopia italiana: le possibilità ?? - SciabolataFFP : Immagine del giorno: il #Barcellona ha ufficializzato l'addio di Leo #Messi. Secondo voi dove giocherà l'anno pros… - sportli26181512 : Dove giocherà #Messi? La lista delle possibili squadre: Dopo il traumatico addio al #Barcellona, adesso per la Pulc… - DerbydItalia : Dove giocherà messi la prossima stagione ? ?? #Messi - TweetGino : Dove giocherà il prossimo anno Leo Messi e perché proprio al #Psg ? -

Ultime Notizie dalla rete : Dove giocherà

Il fuoriclasse argentino lascerà i blaugrana. Su di lui gli occhi di Paris Saint - Germain e Manchester ...ROMA - Si è aperta ufficialmente una nuova era, quella del Messi 2.0. La Pulce da ieri non è più un giocatore del Barcellona . O meglio, non lo è più dal 30 giugno 2021 (giorno in cui è formalmente ...