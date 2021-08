Dove conviene comprare una casa per le vacanze: le 5 isole italiane «low cost» (Di venerdì 6 agosto 2021) Dove conviene comprare casa per le vacanze? Le isole potrebbero essere la soluzione. Nell’anno della pandemia, in cui la ricerca di appartamenti (in vendita e non solo in affitto) vicini alle spiagge per andare in ferie o fare smartworking è cresciuta del 50%, secondo Immobiliare.it le grandi occasioni sono tra i piccoli lembi di terra intorno a Sardegna e Sicilia. Uno studio di Immobiliare Insights, la business unit dedicata ad analisi e studi di mercato, dice che qui ci sono ancora delle isolette su cui è possibile comprare un appartamento o una villetta ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 6 agosto 2021)per le? Lepotrebbero essere la soluzione. Nell’anno della pandemia, in cui la ricerca di appartamenti (in vendita e non solo in affitto) vicini alle spiagge per andare in ferie o fare smartworking è cresciuta del 50%, secondo Immobiliare.it le grandi occasioni sono tra i piccoli lembi di terra intorno a Sardegna e Sicilia. Uno studio di Immobiliare Insights, la business unit dedicata ad analisi e studi di mercato, dice che qui ci sono ancora dellette su cui è possibileun appartamento o una villetta ...

Advertising

LNN999 : RT @car_man68: @ItalicaTestudo @LNN999 Fratoianni 1 contro Fratoianni 2, o meglio vado dove mi conviene e posso, senza pudore e rimpinguand… - AndreaIncorona8 : Dove vai 'tutta nuda'? Ma sei #prelemi oppure @lenaspaces8.Non smettete mai di ridere,tanto ora non ricoverano piu'… - car_man68 : @ItalicaTestudo @LNN999 Fratoianni 1 contro Fratoianni 2, o meglio vado dove mi conviene e posso, senza pudore e ri… - giuaddo99 : Ci rendiamo conto ... fino a ieri era tutto per sindaco e vice... ed ora subito passa dove conviene di più! - footballmilan : Siamo in un periodo storico dove ora i giocatori si rendono conto che andare via a zero conviene molto più a loro c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove conviene Case vacanze: dove è più conveniente acquistare Case vacanze sul mare: le più care e dove conviene Scegliere una casa sul mare per le vacanze è un'impresa tutt'altro che semplice. Infatti con i suoi 7.456 km di costa e 385 spiagge bandiera blu l'...

Faremo la terza dose? L'Oms frena ed esorta a vaccinare i Paesi emergenti ... la stessa variante delta ha avuto origine in India, dove solo una piccola minoranza della ... Se le esperienze passate insegnano qualcosa, è che non conviene giocare a dadi con un virus così insidioso, ...

Dove conviene comprare casa per le vacanze: le 5 isole «low cost» GQ Italia Dove conviene comprare una casa per le vacanze: le 5 isole italiane «low cost» Immobiliare.it ha stilato la classifica delle isole dove - a sorpresa - comprare un appartamento o una villetta può essere decisamente conveniente ...

Case vacanze: dove è più conveniente acquistare Comprare una casa per le vacanze può essere un investimento vantaggioso o meno, a seconda anche delle località turistiche dove si vuole acquistare. Ecco alcuni consigli.

Case vacanze sul mare: le più care eScegliere una casa sul mare per le vacanze è un'impresa tutt'altro che semplice. Infatti con i suoi 7.456 km di costa e 385 spiagge bandiera blu l'...... la stessa variante delta ha avuto origine in India,solo una piccola minoranza della ... Se le esperienze passate insegnano qualcosa, è che nongiocare a dadi con un virus così insidioso, ...Immobiliare.it ha stilato la classifica delle isole dove - a sorpresa - comprare un appartamento o una villetta può essere decisamente conveniente ...Comprare una casa per le vacanze può essere un investimento vantaggioso o meno, a seconda anche delle località turistiche dove si vuole acquistare. Ecco alcuni consigli.