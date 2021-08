Dopo l’arresto di Amira come è finita con Andrew? Le ultime da 90 giorni per innamorarsi (Di venerdì 6 agosto 2021) Una pandemia può cambiare il corso delle cose? Ovviamente si, soprattutto se pensi di lasciare l’Europa alla volta del Messico in piena era covid, con le restrizioni e le regole da seguire. Ne sanno qualcosa Andrew e Amira, protagonisti di 90 giorni per innamorarsi che si sono ritrovati a fare i conti con un arresto. La bella francese infatti, aveva lasciato la sua città, poco distante da Parigi, per incontrare il suo fidanzato americano. Gli Usa avevano chiuso i confini con l’Europa e per questo motivo Andrew e Amira avevano deciso di incontrarsi in Messico. La ragazza era partita dalla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 agosto 2021) Una pandemia può cambiare il corso delle cose? Ovviamente si, soprattutto se pensi di lasciare l’Europa alla volta del Messico in piena era covid, con le restrizioni e le regole da seguire. Ne sanno qualcosa, protagonisti di 90perche si sono ritrovati a fare i conti con un arresto. La bella francese infatti, aveva lasciato la sua città, poco distante da Parigi, per incontrare il suo fidanzato americano. Gli Usa avevano chiuso i confini con l’Europa e per questo motivoavevano deciso di incontrarsi in Messico. La ragazza era partita dalla ...

