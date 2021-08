Divorzio tra Messi e il Barcellona | non ci sarà il rinnovo del contratto Il club | “Colpa del regolamento spagnolo” E il Psg ci prova

(Di venerdì 6 agosto 2021) Sembrava destinata a non finire mai la storia d’amore tra il prodigio sbocciato dalle giovanili, Lionel, e il. Tra le parti, però, si è messo, da quanto ha spiegato ilcatalano, ildel campionato. E così il fuoriclasse argentino non rinnoverà il suoe dalla prossima stagione non indosserà più la maglia numero 10 blaugrana. A comunicarlo è stato ilche in una nota ha scritto: “Sebbene sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leoe con la chiara intenzione di entrambe le parti di ...

Advertising

Sono i titoli dei grandi quotidiani sportivi spagnoli che rimangono tra l'incredulo e l'accusatorio ... Anche in Inghilterra il 'divorzio' si prende le prime pagine mentre in Argentina, patria della ... Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il club parigino avrebbe avviato i primi contatti con Leo Messi. PARIGI - Il clamoroso divorzio tra il Barcellona e Leo Messi non ha colto impreparato il PSG. Il club parigino, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe avviato i primi contatti con l'entourage del ... L'annuncio, clamoroso, ha fatto il giro del mondo. Rivediamo i suoi gol e le sue magie più belle, il motivo per cui sarà per sempre il più grande giocatore nella storia del Barcellona ...