Disabili in carrozzina, troppe barriere architettoniche – VIDEO (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – barriere architettoniche: poche significative immagini racchiudono l’odiosa compressione dei diritti più elementari dei diversamente abili. In centro come in periferia. L’avvocato Tea Siano accompagna per le strade di Torrione un uomo costretto sulla carrozzina. Di quelle tradizionali, volutamente non assistita da motori “perché la spinta con le mani mi permette di mantenermi in attività” dice lui. In verità di forza ce ne vuole parecchia. Gli ‘scivoli’ regolarmente fruibili sono pochissimi. Stavolta il problema principale non è riconducibile agli automobilisti – che pure di sovente ostruiscono i ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno –: poche significative immagini racchiudono l’odiosa compressione dei diritti più elementari dei diversamente abili. In centro come in periferia. L’avvocato Tea Siano accompagna per le strade di Torrione un uomo costretto sulla. Di quelle tradizionali, volutamente non assistita da motori “perché la spinta con le mani mi permette di mantenermi in attività” dice lui. In verità di forza ce ne vuole parecchia. Gli ‘scivoli’ regolarmente fruibili sono pochissimi. Stavolta il problema principale non è riconducibile agli automobilisti – che pure di sovente ostruiscono i ...

Advertising

anteprima24 : ** #Disabili in carrozzina, troppe barriere architettoniche - VIDEO ** - n3m0scrapbook : RT @PBerizzi: La carrozzina distrutta di Anita è diventata il simbolo della lotta all'abilismo, l'atteggiamento discriminatorio verso i dis… - Disabili_com : La storia di Elia, in carrozzina dopo una lesione incompleta a seguito di un incidente: tappe e fasi di un percorso… - filotesa : @virginiaraggi Ci parlerai dello stato delle scale mobili delle stazioni metro inaccessibili per le persone anziane… - thecoolmauri : RT @PBerizzi: La carrozzina distrutta di Anita è diventata il simbolo della lotta all'abilismo, l'atteggiamento discriminatorio verso i dis… -