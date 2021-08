Demon Slayer Movie: Infinity Train (2020) – Viaggio sul treno della morte (Di venerdì 6 agosto 2021) Demon Slayer Movie: Infinity Train Titolo originale: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train: ???????? Anno: 2020 Paese: Giappone Genere: Azione, animazione Produzione: Ufotable Durata: 117 minuti Regia: Haruo Sotozaki Fotografia: Yuichi Terao Montaggio: Manabu Kamino Musiche: Yuki Kajiura, Vai Shiina Art director: Akira Matsushima Attori: Natsuki Hanae, Kito Akari ,Hiro Shimono, Yoshitsugu Matsuoka, Satoshi Hino, Daisuke Hirakawa, Akira Ishida Il fenomeno di Demon Slayer Nel ... Leggi su locchiodelcineasta (Di venerdì 6 agosto 2021)Titolo originale: Kimetsu no Yaiba the: Mugen: ???????? Anno:Paese: Giappone Genere: Azione, animazione Produzione: Ufotable Durata: 117 minuti Regia: Haruo Sotozaki Fotografia: Yuichi Terao Montaggio: Manabu Kamino Musiche: Yuki Kajiura, Vai Shiina Art director: Akira Matsushima Attori: Natsuki Hanae, Kito Akari ,Hiro Shimono, Yoshitsugu Matsuoka, Satoshi Hino, Daisuke Hirakawa, Akira Ishida Il fenomeno diNel ...

