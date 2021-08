Del Piero | «Avrei voluto vedere Messi a vita nel Barcellona»

Advertising

SkySport : Del Piero commenta l'addio di Messi al Barça Alle 23:00 su Sky Sport 24 ? #SkySport #SkyCalciomercato #Messi… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Del Piero: 'Addio di Messi al Barca? Mi sarebbe piaciuto vederlo con i catalani a vita' - marcati_piero : @tomasomontanari Il punto che se hai la Lega al governo devi fare compromessi al ribasso e spesso al limite del ridicolo - TUTTOJUVE_COM : Del Piero: 'Addio di Messi al Barca? Mi sarebbe piaciuto vederlo con i catalani a vita' - imironicc : Ferit mi ricorda tantissimo Del Piero, non chiedetemi il perché ?????? #LoveIsInTheAir -

Ultime Notizie dalla rete : Del Piero

Quando uomini come Carniti, Lama, Trentin, Benvenuto (sarebbe stato giusto ricordare anche i socialistiBoni, Dino Marianetti e OttavianoTurco, ndr) guidavano un processo democratico che ...... brutta, inquinata cintura industriale che circonda le due strade in crocevillaggio turistico ... ieri c'è stato l'evento con Stefano Massini,Pelù ("non è che c'interessa quello che c'ha da ...Per la quarta amichevole del suo precampionato, dopo Albino Gandino, Maccabi Bnei Raina e Pordenone, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini alza il livello e incrocia il West Ham di David Moyes per ...Intervenuto negli studi di "Sky Sport", Alex Del Piero, ex capitano e numero 10 della Juventus, commenta così la decisione di Leo Messi di lasciare il Barcellona a parametro ...