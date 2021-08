Decreto Reclutamento, approvazione definitiva: concorsi rapidi e 24.000 assunzioni per il PNRR (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo l’approvazione definitiva del Decreto Recovery, ha terminato l’iter di conversione in legge anche il Decreto Reclutamento (Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80), il Decreto che detta le regole per le assunzioni nelle PA legate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, o PNRR. Nel testo si parla non solo delle assunzioni di tecnici specializzati che andranno a gestire i progetti del Recovery Plan, ma anche delle diverse tipologie di contratti, come l’apprendistato per i giovani diplomati. Procedure ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo l’delRecovery, ha terminato l’iter di conversione in legge anche il-legge 9 giugno 2021, n. 80), ilche detta le regole per lenelle PA legate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, o. Nel testo si parla non solo delledi tecnici specializzati che andranno a gestire i progetti del Recovery Plan, ma anche delle diverse tipologie di contratti, come l’apprendistato per i giovani diplomati. Procedure ...

Gardella90 : RT @FI_Veneto: ?? Sblocco dei #concorsi ordinari, decreto #semplificazioni, decreto #reclutamento: un 'tridente' di provvedimenti per la tr… - FI_Toscana : RT @DeborahBergamin: Approvato decreto legge #reclutamento nella PA ?? Nuove energie al servizio dell’Italia ???? Alte specializzazioni, auton… - GruppoFICamera : RT @DeborahBergamin: Approvato decreto legge #reclutamento nella PA ?? Nuove energie al servizio dell’Italia ???? Alte specializzazioni, auton… - FBabbua : @Cambiacasacca a leccare il culo per l'assunzione diretta con il decreto reclutamento. - reddititaly : Pubblica amministrazione, via libera definitvo al decreto reclutamento: portale unico per i bandi e mille nuovi esp… -