De Maio: Lavori finanziati per cambiare Salerno (Di venerdì 6 agosto 2021) I Lavori allo stadio Arechi procedono a ritmi sostenuti anche se resta da capire quale sarà la reale capienza dello stadio. Gli interventi di adeguamento però non sono vincolati dal numero effettivo di spettatori perchè nel programma dei Lavori il numero di tornelli necessari è già stato fissato e presto saranno adeguati. Per la prima gara della stagione, quella di Coppa Italia con la Reggina il 16 agosto, l'impianto di via Allende sarà regolarmente usufruibile. A controllare personalmente i Lavori è il vicesindaco Mimmo De Maio: «Stiamo adeguando l'Arechi a tutte le prescrizioni della Lega di Serie A per essere ...

