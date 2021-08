De Luca: “La card della Regione Campania sarà valida come Green Pass” (Di venerdì 6 agosto 2021) Si è tenuta la settimanale diretta del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Tutte le novità in vista annunciate oggi. Regione Campania, De Lucacome ogni venerdì alle ore 14:45, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha tenuto la sua diretta sui profili ufficiali dei canali social. La diretta ha fatto il punto sui contagi, sulla campagna vaccinale -soprattuto in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico- e sulle misure per la prevenzione e il contenimento ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 6 agosto 2021) Si è tenuta la settimanale diretta del PresidenteVincenzo De. Tutte le novità in vista annunciate oggi., Deogni venerdì alle ore 14:45, il Presidente, Vincenzo Deha tenuto la sua diretta sui profili ufficiali dei canali social. La diretta ha fatto il punto sui contagi, sulla campagna vaccinale -soprattuto in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico- e sulle misure per la prevenzione e il contenimento ...

Advertising

TV7Benevento : Green pass. De Luca: 'In Campania vale anche nostra card. A Ferragosto non perdete la testa'... - occhio_notizie : Green card e campagna vaccinale | Cosa ha detto De Luca in diretta - PersempreNadia : RT @MaxTomorrow: De Luca che chiama il green pass, green card ( in realtà ha detto green cart): ma vai a fare in c.... Ma chi l'ha votato s… - MaxTomorrow : De Luca che chiama il green pass, green card ( in realtà ha detto green cart): ma vai a fare in c.... Ma chi l'ha v… - Max_the_Voice : De luca la Green Card esiste negli Stati Unitiii, STUDIAAAA #zonabianca -