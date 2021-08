Dalla Spagna: “Messi ha scelto: giocherà al Psg”. E Mbappé? (Di venerdì 6 agosto 2021) Il futuro di Lionel Messi è al Paris Saint Germain. “Al 100%“, garantisce una fonte vicina alla trattativa ad “As”, assicurando che fra le parti ci sarebbe già l’accordo. E anche in Francia concordano: sarebbe stato il padre dell’argentino, Jorge, a telefonare al club parigino una volta saltata la trattativa col Barcellona per dare la disponibilità del figlio a trasferirsi. Dall’entourage assicurano però che Messi sta ancora valutando le offerte e che non ci saranno novità nell’immediato. Al sei volte Pallone d’Oro sarebbe stato offerto un biennale da 40 milioni di euro netti a stagione con opzione per un altro anno oltre a un premio alla firma e ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Il futuro di Lionelè al Paris Saint Germain. “Al 100%“, garantisce una fonte vicina alla trattativa ad “As”, assicurando che fra le parti ci sarebbe già l’accordo. E anche in Francia concordano: sarebbe stato il padre dell’argentino, Jorge, a telefonare al club parigino una volta saltata la trattativa col Barcellona per dare la disponibilità del figlio a trasferirsi. Dall’entourage assicurano però chesta ancora valutando le offerte e che non ci saranno novità nell’immediato. Al sei volte Pallone d’Oro sarebbe stato offerto un biennale da 40 milioni di euro netti a stagione con opzione per un altro anno oltre a un premio alla firma e ...

