Dalla Spagna: Abramovich vuole portare Messi al Chelsea (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo quanto riferito Dalla stampa spagnola, anche il club londinese sarebbe in corsa per assicurarsi la firma di Lionel Messi Dove andrà Messi? Questo è quanto ci si chiede da quando, nella serata di ieri, il Barcellona ha annunciato che il numero 10 argentino non rinnoverà il proprio contratto. Il Psg sarebbe al momento la squadra favorita ad assicurarsi la firma della Pulce, ma deve fare attenzione alla concorrenza. Secondo quanto riferito da AS, infatti, Roman Abramovich, patron del Chelsea, avrebbe chiesto espressamente un incontro con l’entourage del giocatore per capire le reali possibilità ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo quanto riferitostampa spagnola, anche il club londinese sarebbe in corsa per assicurarsi la firma di LionelDove andrà? Questo è quanto ci si chiede da quando, nella serata di ieri, il Barcellona ha annunciato che il numero 10 argentino non rinnoverà il proprio contratto. Il Psg sarebbe al momento la squadra favorita ad assicurarsi la firma della Pulce, ma deve fare attenzione alla concorrenza. Secondo quanto riferito da AS, infatti, Roman, patron del, avrebbe chiesto espressamente un incontro con l’entourage del giocatore per capire le reali possibilità ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Un'immagine dalla Spagna medioevale attraverso una sua canzone sacra. Buon pomeriggio assolato, amici! ?? - Glongari : Anche dalla Spagna viene confermata la nostra anticipazione ESCLUSIVA. Una fonte autorevole come Marca conferma la… - infoitsport : Messi, dalla Spagna sicuri: assalto del Chelsea! E Lukaku? - acmilan_news_it : È arrivata un'offerta dalla Spagna per #Castillejo ma il giocatore ha rifiutato, non vuole ridursi l'ingaggio, attu… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Messi: il #Chelsea pronto a inserirsi nella corsa ?? Le ultime dalla #Spagna #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato ht… -