Dalla Francia: incontro tra il papà di Messi e il PSG nelle prossime ore (Di venerdì 6 agosto 2021) Dalla testata francese di RMC Sport arrivano ulteriori conferme della vicinanza di Lionel Messi al Paris Saint-Germain. L'idea in cantiere riguarda un contratto biennale con opzione e il papà della Pulga dovrebbe incontrare la dirigenza nelle prossime ore. Foto: Twitter Liga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

