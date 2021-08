Dai ristoranti ai musei | dai teatri ai cinema | dai palas agli stadi | ecco quando serve il Green pass E per chi mangia in hotel? Vediamo le

(Di venerdì 6 agosto 2021) Per ottenere e scaricare ilbisogna aver ricevuto un sms con il codice authcode (qui spieghiamo cosa fare se non arriva) che dovrà essere inserito sulla pagina Internet dgc.gov.it oppure ...

Sono solo alcune delle recensioni pubblicate in questi giorni su TripadvisorNo Green Pass che contestano la richiesta di Certificazione Verde Covid - 19 per accedere a, bar e musei. E ...Scatta oggi l'obbligatorietà della certificazione per usufruire di una serie di servizi e di attività, tra le quali mangiare al ristorante al chiuso, partecipare ad eventi sportivi e culturali, sagre, ...La procedura per effettuare i controlli non è complessa e le associazioni di categoria hanno dato le informazioni necessarie. Intanto alcuni ristoratori hanno registrato un calo di prenotazioni. Più t ...Una storia di famiglia, cominciata 60 anni fa con papà Tuccino, e continuata ora con Pasquale, in uno dei migliori ristoranti di pesce della Puglia ...