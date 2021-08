Da non perdere quest’anno "The Alleys" del giordano Bassel Ghandour. Appuntamento in Piazza Grande (Di venerdì 6 agosto 2021) Le proiezioni del Locarno Film Festival in Piazza Grande sono un’esperienza sempre emozionante. Sullo schermo all’aperto, da non perdere quest’anno la prima mondiale di The Alleys del giordano Bassel Ghandour. Leggi anche › “Respect”: Jennifer Hudson è Aretha Franklin nel primo trailer del film biografico Ma anche Respect di Liesl Tommmy sulla vita di Aretha Franklyn.INFO: Locarno (Svizzera), 4-14 agosto.locarnofestival.ch iO Donna ... Leggi su iodonna (Di venerdì 6 agosto 2021) Le proiezioni del Locarno Film Festival insono un’esperienza sempre emozionante. Sullo schermo all’aperto, da nonla prima mondiale di Thedel. Leggi anche › “Respect”: Jennifer Hudson è Aretha Franklin nel primo trailer del film biografico Ma anche Respect di Liesl Tommmy sulla vita di Aretha Franklyn.INFO: Locarno (Svizzera), 4-14 agosto.locarnofestival.ch iO Donna ...

Advertising

Coninews : Un giovedì olimpico da non perdere. ?? A partire dalla notte, con il nuoto di fondo, numerose le medaglie che saran… - FBiasin : La proprietà vuole vendere il giocatore, il giocatore vuole andare, in mezzo c’è una dirigenza che ha due settimane… - chetempochefa : 'È il sogno che avevo fin da bambino. E sono qui, non so quando riuscirò davvero a realizzare, forse tra una settim… - EmyRoyaleagle : RT @Raffaella017: Non sono io che perderò la scuola perché la porto dentro di me come istituzione di tutela delle menti libere e colte, sar… - GmTafalia66 : RT @rubino7004: Immaginate. Immaginate quanti, con sintomi lievi, staranno zitti per non perdere il sudatissimo lasciapassare per il quale… -