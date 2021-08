Da Capiago Intimiano al palco del Festival di Venezia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Capiago Intimiano

Corriere di Como

Roberto Carbone è il nuovo comandante del corpo intercomunale di Cantù,e Cucciago, dopo il passaggio a Como di Vincenzo Aiello. In municipio a Cantù questa mattina si è svolta la cerimonia del passaggio della bandiera. "Questo è un comando in perfetta ...L'auto - su cui si trovava il 74enne (residente a) assieme ad un altro uomo - è stata materialmente fermata per il controllo mentre passava dal territorio comunale d Villa Guardia. ...ArtiGiano 2021 si è concluso lo scorso week-end con uno spettacolo teatrale e una serata di musica dal vivo nel parco di Villa Guaita a Ponte Lambro. Dopo ...Roberto Carbone è il nuovo comandante del corpo intercomunale di Cantù, Capiago Intimiano e Cucciago, dopo il passaggio a Como ...