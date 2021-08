Cry Macho: il trailer del nuovo film di Clint Eastwood (Di venerdì 6 agosto 2021) Cry Macho, uscito in anteprima il trailer del nuovo film di Clint Eastwood. Il film uscirà nelle sale americane a settembre e segna il ritorno di Eastwood dietro e davanti la macchina da presa. “Cry Macho” a quale romanzo si è ispirato Clint Eastwood? Eastwood, ha invece deciso di affidarsi al romanzo omonimo del 1975 scritto da Richard Nash, il quale, prima di morire, trasformò il proprio racconto in sceneggiatura insieme a Nick Schenk, già autore degli script di Gran Torino e Il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021) Cry, uscito in anteprima ildeldi. Iluscirà nelle sale americane a settembre e segna il ritorno didietro e davanti la macchina da presa. “Cry” a quale romanzo si è ispirato, ha invece deciso di affidarsi al romanzo omonimo del 1975 scritto da Richard Nash, il quale, prima di morire, trasformò il proprio racconto in sceneggiatura insieme a Nick Schenk, già autore degli script di Gran Torino e Il ...

RollingStoneita : A 91 anni #ClintEastwood interpreta e dirige la storia di una ex star del rodeo che deve riportare a casa dal Messi… - MilenaLazzaroni : RT @RollingStoneita: A 91 anni #ClintEastwood interpreta e dirige la storia di una ex star del rodeo che deve riportare a casa dal Messico… - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: E anche questa volta Clint ha fatto un film che si preannuncia da non perdere #CryMacho #ClintEastwood - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: Clint è tornato! #CryMacho #ClintEastwood - _Nad_ia : RT @RollingStoneita: A 91 anni #ClintEastwood interpreta e dirige la storia di una ex star del rodeo che deve riportare a casa dal Messico… -