«Cruel Summer» | il nuovo teen thriller di Amazon Prime

(Di venerdì 6 agosto 2021) È unpsicologico,, tra le uscite del mese su. Sulla carta, è undrama, dal momento che i suoi protagonisti sono appunto adolescenti, ma la produzione seriale degli ultimi anni ci ha insegnato come «l'età non faccia il genere». La stessa piattaforma streaming dinegli ultimi mesi ha puntato proprio sul, come The Wilds e Panic. Adesso è il turno di, serie prodotta da Jessica Biel e Michelle Purple (duo rodato con The Sinner), ideta da ...

Advertising

SerieTvserie : Cruel Summer su Amazon Prime Video il teen thriller che ci riporta negli anni ’90 - tvblogit : Cruel Summer su Amazon Prime Video il teen thriller che ci riporta negli anni ’90 - sailorplutostan : buongiorno sta notte ho sognato di mangiare un gelato al gusto cruel summer di taylor swift ?? - pinckshark : Facciamo finta che non abbia passato la notte a vedere cruel summer su prime, ma vi dico comunque di guardarla perc… - kepzonqs : mi vado a guardare cruel summer nel mentre che aspetto che inizino le olimpiadi -

Ultime Notizie dalla rete : Cruel Summer

Io Donna

Si sentono, tra le altre, Forest fire di Lloyd Cole and the Commotions, manifesto dell'amore against all odds, Self control di Raf edelle Bananarama a modo contemporaneamente di ...Si va dai titoli a tema più vacanziero, comee The white lotus , alle storie con super star protagoniste ( Nicole Kidman in Nove perfetti sconosciuti e Sandra Oh in La direttrice ) ...Cruel Summer su Amazon Prime Video tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv in arrivo il 6 agosto in streaming, è da vedere?T radimenti, bugie e segreti: il cocktail (vincente) del thriller psicologico Cruel Summer, dal 6 agosto su Amazon Prime Video, si fa in tre con un ping pong tra passato e presente nell’atmosfera rare ...