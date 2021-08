Covid Toscana 6 agosto: 734 nuovi casi. Tasso di positività in calo al 9,7% (Di venerdì 6 agosto 2021) Firenze, 6 agosto 2021 - In Toscana sono 734 i nuovi casi di Covid 19 su 15.763 test. Lo riporta sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani , anticipando i dati del bollettino giornaliero ... Leggi su lanazione (Di venerdì 6 agosto 2021) Firenze, 62021 - Insono 734 idi19 su 15.763 test. Lo riporta sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani , anticipando i dati del bollettino giornaliero ...

Advertising

lvoir : ?? Covid, anche la Toscana e le Marche in rosso nelle mappe dell'Ecdc - infoitinterno : Covid Toscana 6 agosto: 734 nuovi casi. Tasso di positività in calo al 9,7% - infoitinterno : Stabili i contagi di covid-19 in Toscana; lieve calo del tasso dei nuovi positivi - ElenaMarasco1 : Covid, anche la Toscana e le Marche in rosso nelle mappe dell'Ecdc - opentoscana : Tutti gli #aggiornamenti e i dati #Covid in @regionetoscana sono disponibili al seguente link->… -