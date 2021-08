Covid, torna in media il tasso di incidenza in Campania: quattro i decessi (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 526, in Campania, i casi positivi al Covid su 8.609 tamponi molecolari esaminati. Dopo il balzo di ieri, torna nella media il tasso di incidenza. Se, infatti, ieri era salito al 8,76% (partendo da 6,30%), oggi torna al 6.10%. Aumenta a 4 il numero delle vittime. In merito alla situazione negli ospedali, resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 13 posti occupati, mentre aumentano i ricoveri in degenza (oggi 257 posti occupati mentre ieri erano 246). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 526, in, i casi positivi alsu 8.609 tamponi molecolari esaminati. Dopo il balzo di ieri,nellaildi. Se, infatti, ieri era salito al 8,76% (partendo da 6,30%), oggial 6.10%. Aumenta a 4 il numero delle vittime. In merito alla situazione negli ospedali, resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 13 posti occupati, mentre aumentano i ricoveri in degenza (oggi 257 posti occupati mentre ieri erano 246). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, torna il lockdown in un’area di Wuhan. Le autorità locali: “Solo ingressi, zero uscite e zero assembramenti” - Corriere : Wuhan torna l’allarme Covid: tamponi agli 11 milioni di abitanti - anteprima24 : ** Covid, torna in media il tasso di incidenza in #Campania: quattro i decessi ** - armgra : RT @anubi_matt: La ‘paziente 1’ di Bologna torna positiva dopo più di un anno: “Credevo non fosse possibile, sono stata ingenua a non vacci… - infoiteconomia : La produzione industriale torna a crescere a giugno e recupera i livelli pre-Covid -