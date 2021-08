Covid | Rezza | “Correre a vaccinarsi | veloci come staffetta italiana a Olimpiadi”

(Di venerdì 6 agosto 2021) “Bisogna continuare a mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto. Bisogna essere tantoquanto laalle, perché è il modo migliore per ottenere il Green pass e quindi svolgere tutte le attività in sicu”. A tracciare un filo rosso tra la corsa al vaccino e l’oro tricolore nella4×100 uomini alledi Tokyo è il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, in un videomessaggio diffuso dopo la conferenza stampa ...

"Stiamo valutando anche noi " dice" a studiare la tempistica. Potrebbe essere considerata ... quindi i primi immunizzati d'Italia, quelli che hanno inaugurato la campagna vaccinale anti -...I tre capisaldi per combattere il. E proprio sul vaccino si impone il dibattito sulla terza dose. Su questo puntosi mantiene cauto: "Da noi c'è stato un parere del Cts per valutare la ...“Correre a vaccinarsi proprio come la staffetta italiana alle olimpiadi di Tokyo”. Lo ha detto il direttore generale Prevenzione del ministero ...Nell'ultimo mese e mezzo in Italia, il 69,2% dei tamponi sequenziati è risultato positivo alla variante #Delta ...