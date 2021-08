Covid oggi Veneto, 564 contagi e nessun morto: bollettino 6 agosto (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 564 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 agosto in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Non si registrano altri morti. I casi totali di Covid nella regione da inizio pandemia sale a 440.420, mentre resta fermo quello dei decessi (11.645). Secondo quanto si legge sul sito del ministero della Salute gli attuali positivi sono 13.386 (+83), i dimessi/guariti 415.389 con un incremento di 481 nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 564 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo. Non si registrano altri morti. I casi totali dinella regione da inizio pandemia sale a 440.420, mentre resta fermo quello dei decessi (11.645). Secondo quanto si legge sul sito del ministero della Salute gli attuali positivi sono 13.386 (+83), i dimessi/guariti 415.389 con un incremento di 481 nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RobertoBurioni : Purtroppo non abbiamo la De Lorean del film “Ritorno al futuro” che ci permette di viaggiare nel tempo, quindi dobb… - Corriere : Capua: «Così la Delta aggira la rete di protezione dei vaccini. Abbiamo 6 settimane di tempo» - SkyTG24 : Covid, news. Green pass, da oggi scatta obbligo per bar, palestre cinema ed eventi. LIVE - wastetires : RT @Capezzone: +++Supersintesi+++ Oggi solo 9 persone in più in terapia intensiva in tutta Italia per Covid. Giova ricordare che in media,… - InvictusNon : RT @Capezzone: +++Supersintesi+++ Oggi solo 9 persone in più in terapia intensiva in tutta Italia per Covid. Giova ricordare che in media,… -