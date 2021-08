Covid oggi Puglia, 241 contagi: bollettino 6 agosto (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 241 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 6 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati rilevati su 13.982 test per l’infezione da Covid-19: 70 in provincia di Bari, 26 in provincia di Brindisi, 36 nella provincia BAT, 63 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono 3.033 i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 241 ida coronavirus in, 62021, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati rilevati su 13.982 test per l’infezione da-19: 70 in provincia di Bari, 26 in provincia di Brindisi, 36 nella provincia BAT, 63 in provincia di Fa, 29 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono 3.033 i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per ...

Advertising

RobertoBurioni : Purtroppo non abbiamo la De Lorean del film “Ritorno al futuro” che ci permette di viaggiare nel tempo, quindi dobb… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Oggi 6.596 i positivi e 21 le vittime. +2 terapie intensive, +113 ricoveri #ANSA - Corriere : Capua: «Così la Delta aggira la rete di protezione dei vaccini. Abbiamo 6 settimane di tempo» - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Dopo la positività al Covid-19 del terz… - LauraCarrese : RT @AlessandroCere7: Convalida obbligo vaccino per personale sanitario: 'Non ho più ne lavoro ne vita. Durante la prima ondata siamo stati… -