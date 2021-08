Covid oggi Lombardia, 664 contagi: bollettino 6 agosto (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 664 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 6 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 39.651 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’1,6% (ieri il tasso di positività era al 2,2%, con 793 nuovi casi). Il totale dei morti nella regione da inizio pandemia arriva a 33.836. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, dove ci sono ricoverate oggi 35 persone, 4 più di ieri. Calano invece i ricoverati nei reparti Covid ordinari: sono 248, 6 meno di ieri. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 664 i nuovida coronavirus in, 62021, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 39.651 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’1,6% (ieri il tasso di positività era al 2,2%, con 793 nuovi casi). Il totale dei morti nella regione da inizio pandemia arriva a 33.836. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, dove ci sono ricoverate35 persone, 4 più di ieri. Calano invece i ricoverati nei repartiordinari: sono 248, 6 meno di ieri. L'articolo ...

