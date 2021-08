Covid oggi Liguria | 166 contagi | bollettino 6 agosto

Advertising

RobertoBurioni : Purtroppo non abbiamo la De Lorean del film “Ritorno al futuro” che ci permette di viaggiare nel tempo, quindi dobb… - Corriere : Capua: «Così la Delta aggira la rete di protezione dei vaccini. Abbiamo 6 settimane di tempo» - SkyTG24 : Covid, news. Green pass, da oggi scatta obbligo per bar, palestre cinema ed eventi. LIVE - TV7Benevento : Covid oggi Italia, 'crescita contagi frena e Rt atteso a 1,23'... - occhio_notizie : Covid a Napoli, 153 nuovi casi nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

'FIGLIUOLO HA UN CONSULENTE MEDICO, COSA SE NE FA?' ' Il commissario alha un consulente . E ... 'IN CAMPANIA526 POSITIVI, MA GLI IMMUNIZZATI SONO ASINOTMATICI' 'in Campania ci sono ...è il giorno della certificazione per bar e ristoranti. Per consumare all'interno dei locali, senza fermarsi al bancone, è necessario mostrare il Green pass. I gruppi Telegram della rete Io Apro ...Il punto: l’efficacia dei vaccini e l’ipotesi terza dose per le persone più fragili. Rezza: «Serve mantenere comportamenti adeguati per evitare diffusione» ...Sono 664 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, a fronte di 39.651 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende all'1,6% (ieri 2,2%). (ANSA) ...