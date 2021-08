Covid oggi Lazio | 762 contagi e 2 morti A Roma 344 nuovi casi

(Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 762 ida Coronavirus nelsecondo il bollettino di, venerdì 6 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri due. “I ricoverati sono 397, 5 in più, le terapie intensive occupate sono 54, una in più” dice l’assessore alla Sanità della RegioneAlessio D’Amato. “Osserviamo ancheuna frenata del trend deipositivi, 83 in meno su base settimanale. L’Rt è in calo, l’incidenza costante, la pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la frenata della variante Delta” in Regione. I numeri nel ...

nel Lazio, si registrano 762 nuovi casi positivi , compresi i recuperi (+218), 2 decessi, ... Osserviamo ancheuna frenata del trend dei casi positivi ( - 83 su base settimanale). RT in calo, ..."Osserviamo ancheuna frenata del trend dei casi positivi ( - 83 su base settimanale) - aggiunge - . RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la ...