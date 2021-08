Covid oggi Italia, scende indice Rt: è a 1,56 (Di venerdì 6 agosto 2021) Lieve discesa per l’indice Rt a livello nazionale che scende a 1,56. La scorsa settimana era a 1,57. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia per il monitoraggio Covid. Ieri sono stati 7.230 i nuovi contagi da Coronavirus e 27 i morti secondo il bollettino della Protezione Civile con 212.227 tamponi e un tasso di positività al 3,4%. In terapia intensiva 268 pazienti, mentre i ricoverati con sintomi sono 2.409. Secondo quanto riportato dall’Istituto superiore si sanità la variante Delta è prevalente in Italia. C’è stato un lieve aumento dei ricoveri e delle terapie intensive e, sempre ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) Lieve discesa per l’Rt a livello nazionale chea 1,56. La scorsa settimana era a 1,57. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia per il monitoraggio. Ieri sono stati 7.230 i nuovi contagi da Coronavirus e 27 i morti secondo il bollettino della Protezione Civile con 212.227 tamponi e un tasso di positività al 3,4%. In terapia intensiva 268 pazienti, mentre i ricoverati con sintomi sono 2.409. Secondo quanto riportato dall’Istituto superiore si sanità la variante Delta è prevalente in. C’è stato un lieve aumento dei ricoveri e delle terapie intensive e, sempre ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Oggi 6.596 i positivi e 21 le vittime. +2 terapie intensive, +113 ricoveri #ANSA - RobertoBurioni : Purtroppo non abbiamo la De Lorean del film “Ritorno al futuro” che ci permette di viaggiare nel tempo, quindi dobb… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI IL PARADOSSO - Covid-19, più morti e ricoveri di 1 anno fa [Continua su… - linetta53 : Covid, 27 contagiati in casa di riposo: erano tutti vaccinati • Imola Oggi - puntodincontro : In Italia green pass obbligatorio da oggi -