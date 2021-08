Covid oggi Italia, 6.599 nuovi contagi e 24 morti: bollettino 6 agosto (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 6.599 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 6 agosto 2021 secondo i dati, regione per regione, del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 244.657 tamponi con un tasso positività al 2,7%. Sono 40 in più i ricoverati con sintomi, 2.449 in totale. Nove in più le terapie intensive occupate per un totale di 277. I dati delle Regioni LOMBARDIA – Sono 664 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 6 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 6.599 ida Coronavirus indi, venerdì 62021 secondo i dati, regione per regione, deldella Protezione Civile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 244.657 tamponi con un tasso positività al 2,7%. Sono 40 in più i ricoverati con sintomi, 2.449 in totale. Nove in più le terapie intensive occupate per un totale di 277. I dati delle Regioni LOMBARDIA – Sono 664 ida coronavirus in Lombardia, 6 ...

RobertoBurioni : Purtroppo non abbiamo la De Lorean del film “Ritorno al futuro” che ci permette di viaggiare nel tempo, quindi dobb… - Corriere : Capua: «Così la Delta aggira la rete di protezione dei vaccini. Abbiamo 6 settimane di tempo» - UffiziGalleries : ??Promemoria verde! Da oggi #6agosto occorre esibire certificazione verde per accedere ai luoghi della cultura ??… - fatequalcosa : RT @Capezzone: +++Supersintesi+++ Oggi solo 9 persone in più in terapia intensiva in tutta Italia per Covid. Giova ricordare che in media,… - JelenaSoskic73 : RT @Capezzone: +++Supersintesi+++ Oggi solo 9 persone in più in terapia intensiva in tutta Italia per Covid. Giova ricordare che in media,… -