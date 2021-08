Covid: oggi in Italia 6.599 casi e 24 morti. Scende al 2,7% il tasso di positività (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 6.599 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.230. Sono invece 24 le vittime in un giorno (ieri erano state 27). Sono... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 6.599 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.230. Sono invece 24 le vittime in un giorno (ieri erano state 27). Sono...

