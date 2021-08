Covid oggi Emilia Romagna, 717 contagi e un morto: bollettino 6 agosto (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 717 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, venerdì 6 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 28.084 tamponi. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Bologna a 143, Rimini a 117, Reggio Emilia a 95 e Modena a 90. Quindi Ravenna a 60, Ferrara a 55, Parma a 54, poi, Piacenza a 44 e Cesena a 30). Da ieri i guariti o dimessi sono stati 151. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 13.287 decessi. I pazienti ricoverati in terapia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 717 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, venerdì 6. Nella tabella si fa riferimento a un. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 28.084 tamponi. Tra le province con il maggior numero di nuoviBologna a 143, Rimini a 117, Reggioa 95 e Modena a 90. Quindi Ravenna a 60, Ferrara a 55, Parma a 54, poi, Piacenza a 44 e Cesena a 30). Da ieri i guariti o dimessi sono stati 151. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 13.287 decessi. I pazienti ricoverati in terapia ...

Advertising

RobertoBurioni : Purtroppo non abbiamo la De Lorean del film “Ritorno al futuro” che ci permette di viaggiare nel tempo, quindi dobb… - SkyTG24 : Covid, news. Green pass, da oggi scatta obbligo per bar, palestre cinema ed eventi. LIVE - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Oggi 6.596 i positivi e 21 le vittime. +2 terapie intensive, +113 ricoveri #ANSA - Valeria51915836 : RT @SardegnaG: In un momento difficile per la #Sardegna tra incendi e Covid, valorizziamo ricchezze come il nostro mare: oggi la Spiaggia… - CPettiti : RT @TgrRaiSicilia: #Greenpass, da oggi via all'obbligo. Dopo ristoranti, palestre, cinema, il Governo rende obbligatorio l'uso del certific… -