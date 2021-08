Covid oggi Cina, 124 nuovi contagi (Di venerdì 6 agosto 2021) La Cina segnala 124 nuovi contagi confermati da Covid-19, 80 dei quali di trasmissione locale e 44 “casi importati”. Il Guardian sottolinea come si tratti del bollettino con i dati più alti da quando il gigante asiatico è tornato a fare i conti con il coronavirus a causa della diffusione della variante Delta. Secondo la Commissione sanitaria nazionale, 61 delle 80 infezioni si registrano nella provincia di Jiangsu, quella di Nanchino, dal cui aeroporto sarebbe partito il nuovo focolaio. Le autorità sanitarie, riporta l’agenzia Xinhua, hanno anche riferito di altri 58 casi relativi a pazienti asintomatici, che vengono ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) Lasegnala 124confermati da-19, 80 dei quali di trasmissione locale e 44 “casi importati”. Il Guardian sottolinea come si tratti del bollettino con i dati più alti da quando il gigante asiatico è tornato a fare i conti con il coronavirus a causa della diffusione della variante Delta. Secondo la Commissione sanitaria nazionale, 61 delle 80 infezioni si registrano nella provincia di Jiangsu, quella di Nanchino, dal cui aeroporto sarebbe partito il nuovo focolaio. Le autorità sanitarie, riporta l’agenzia Xinhua, hanno anche riferito di altri 58 casi relativi a pazienti asintomatici, che vengono ...

Advertising

RobertoBurioni : Purtroppo non abbiamo la De Lorean del film “Ritorno al futuro” che ci permette di viaggiare nel tempo, quindi dobb… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Oggi 6.596 i positivi e 21 le vittime. +2 terapie intensive, +113 ricoveri #ANSA - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI IL PARADOSSO - Covid-19, più morti e ricoveri di 1 anno fa [Continua su… - TeleCapriNews : Covid in Campania: la situazione attuale vede 670 nuovi casi positivi su 7.642 tamponi effettuati. Prosegue la tend… - infoitinterno : Covid: da oggi, 6 agosto, entra in vigore il green pass. Ecco dove è obbligatorio -