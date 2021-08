Covid oggi Campania, 526 contagi: bollettino 6 agosto (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 526 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 6 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi positivi sono stati individuati su 8.609 tamponi molecolari e 7.613 tamponi antigenici. I pazienti ricoverati per Covid sono 257. In terapia intensiva, 13 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 526 ida coronavirus in, 62021, secondo i dati deldella regione. Registrati 4 morti. I nuovi positivi sono stati individuati su 8.609 tamponi molecolari e 7.613 tamponi antigenici. I pazienti ricoverati persono 257. In terapia intensiva, 13 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

