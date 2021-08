Covid oggi Abruzzo | 85 nuovi contagi | bollettino 6 agosto

(Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 85 ida Coronavirus insecondo ildi, 6. Nessun altro morto da ieri. Nella Regione da inizio emergenza le vittime sono state 2.515. Nelle ultime 24 ore i guariti o dimessi sono stati 40. Ricoverati in ospedale 41 pazienti, tre in più rispetto a ieri, stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva, mentre sono 42 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2318 tamponi molecolari e 3625 test antigenici con un tasso di positività all’1,43 per cento. Tra le province con il ...

nel Lazio, si registrano 762 nuovi casi positivi , compresi i recuperi (+218), 2 decessi, ... Osserviamo ancheuna frenata del trend dei casi positivi ( - 83 su base settimanale). RT in calo, ..."Osserviamo ancheuna frenata del trend dei casi positivi ( - 83 su base settimanale) - aggiunge - . RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la ...Ventitrè dipendenti della Asl Napoli 2 Nord sono stati sospesi senza stipendio da oggi per non essersi vaccinati, nonostante ripetute sollecitazioni. Si tratta di personale che ...Le operazioni salvavita del WFP in Myanmar sono a rischio a causa di una grave mancanza di finanziamenti per i prossimi sei mesi.