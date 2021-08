Covid, news. Bollettino: 6.599 nuovi casi e 24 morti. Tasso positività 2,7% (Di sabato 7 agosto 2021) Secondo l'ultimo Bollettino sono 244.657 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Crescono le terapie intensive (+9) e i ricoveri (+40). Si stabilizza il valore dell'Rt nazionale che rispetto a 1,57 della scorsa settimana si ferma a 1,56 mentre, secondo quanto si apprende, continua a crescere l'incidenza. Pronto il nuovo decreto: da settembre obbligo di green pass per docenti, personale scolastico e studenti universitari. Rezza: "Su terza dose nessuna decisione, forse fragili entro anno" Leggi su tg24.sky (Di sabato 7 agosto 2021) Secondo l'ultimosono 244.657 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Crescono le terapie intensive (+9) e i ricoveri (+40). Si stabilizza il valore dell'Rt nazionale che rispetto a 1,57 della scorsa settimana si ferma a 1,56 mentre, secondo quanto si apprende, continua a crescere l'incidenza. Pronto il nuovo decreto: da settembre obbligo di green pass per docenti, personale scolastico e studenti universitari. Rezza: "Su terza dose nessuna decisione, forse fragili entro anno"

Advertising

LaStampa : Torino, “In pronto soccorso per il covid arrivano solo persone non vaccinate” - repubblica : Covid, Cnn licenzia tre dipendenti: 'Sono entrati in sede senza vaccino' - sscnapoli : ?? Il calciatore Filippo Costa è risultato positivo al Covid-19. ?? - carloarbini51 : RT @P_M_1960: Torino, “In pronto soccorso per il covid arrivano solo persone non vaccinate”. Obbligate le teste di ca@@o a vaccinarsi.. ??????… - luca79ind : Ma coma fanno a fare un titolo dove ci sono insieme Bassetti e profezia??? A già, è minzolini quello dei dei monol… -