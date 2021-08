Covid nel Lazio | il bollettino di oggi 762 nuovi casi positivi e 2 decessi

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il caso Islanda. Nel paese con più vaccinati al mondo sono tornate le restrizioni - RobertoBurioni : Insomma, mentre ci chiediamo quanto è efficace il vaccino contro COVID e quanto durerà la protezione (domande alle… - RobertoBurioni : Purtroppo non abbiamo la De Lorean del film “Ritorno al futuro” che ci permette di viaggiare nel tempo, quindi dobb… - lorenzlu : RT @Pietro_Otto: Durante un'intervista tv il Dr Kobi Haviv, direttore dell'ospedale Herzog di Gerusalemme ha dichiarato che nel suo ospedal… - seguitemi2021 : La ddose.datemi la ddose.lo spaccio dei vacini andrebe affidato agli esperti del settore facciamo uscire dalle carc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

La Repubblica

Lazio, si registrano 762 nuovi casi positivi , compresi i recuperi (+218), 2 decessi, compresi i recuperi ( - 4) i ricoverati sono 397 (+5), le terapie intensive sono 54 (+1). I casi a Roma ...Continua la frenata della variante DeltaLazio". L'RT passa da 2,01 a 1,24. "L'incidenza rimane costante a 72/100mila abitanti, in prevalenza riguarda la fascia di popolazione giovane 20/30 anni" ...Le operazioni salvavita del WFP in Myanmar sono a rischio a causa di una grave mancanza di finanziamenti per i prossimi sei mesi.A scuola, dal primo settembre professori e personale dovranno avere il certificato verde. Obbligo anche per gli studenti universitari. Multe salate per chi non rispetta le regole ...