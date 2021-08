Covid, negli ultimi 45 giorni 69,2% tamponi positivo a variante delta (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – In Italia negli ultimi 45 giorni il 69,2% dei tamponi sequenziati è risultato positivo alla variante delta, che ha superato la alfa, ferma al 17,3%. Nuovi casi di infezione causati dalla variante delta sono stati segnalati in tutte le Regioni/Province autonome. I dati sono contenuti nel sesto bollettino dell’Iss “Prevalenza e distribuzione delle varianti di Sars-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia”, e confermano quelli riscontrati nella flash survey, che si riferivano al solo 20 maggio. Nel mese di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – In Italia45il 69,2% deisequenziati è risultatoalla, che ha superato la alfa, ferma al 17,3%. Nuovi casi di infezione causati dallasono stati segnalati in tutte le Regioni/Province autonome. I dati sono contenuti nel sesto bollettino dell’Iss “Prevalenza e distribuzione delle varianti di Sars-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia”, e confermano quelli riscontrati nella flash survey, che si riferivano al solo 20 maggio. Nel mese di ...

