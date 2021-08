Covid, le notizie di oggi. Rt Italia stabile a 1,56, incidenza sale a 68 casi. LIVE (Di venerdì 6 agosto 2021) Si stabilizza il valore dell'Rt nazionale che rispetto a 1,57 della scorsa settimana si ferma a 1,56 mentre, secondo quanto si apprende, continua a crescere l'incidenza. Pronto il nuovo decreto: da settembre certificato per docenti, personale scolastico e studenti universitari. Pass sui trasporti a lunga percorrenza. Stipendio sospeso per i prof non in regola. La variante Delta continua a correre. Oltre 7mila nuovi casi e tasso al 3,4% Leggi su tg24.sky (Di venerdì 6 agosto 2021) Si stabilizza il valore dell'Rt nazionale che rispetto a 1,57 della scorsa settimana si ferma a 1,56 mentre, secondo quanto si apprende, continua a crescere l'. Pronto il nuovo decreto: da settembre certificato per docenti, personale scolastico e studenti universitari. Pass sui trasporti a lunga percorrenza. Stipendio sospeso per i prof non in regola. La variante Delta continua a correre. Oltre 7mila nuovie tasso al 3,4%

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie Green pass a Napoli, la sfida dei ristoratori: 'Scudo legale contro le sanzioni' L'obbligo di Green pass negli esercizi di ristorazione al chiuso e per tante altre attività scatterà ufficialmente oggi. Che la certificazione verde Covid - 19 sia uno strumento fondamentale di tutela della salute pubblica è per tutti un dato di fatto incontestabile, ma sulle regole stabilite per far rispettare l'obbligo è guerra aperta. Dal ...

Crisi impresa, arriva la nuova procedura per favorire il risanamento Arriva un nuovo strumento per risolvere velocemente e positivamente le crisi di impresa , che si moltiplicheranno a causa della profonda crisi innescata dalla pandemia di Covid - 19, una volta che verranno meno gli strumenti di sostegno predisposti da governo durante la pandemia. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Premier Mario Draghi e del Ministro della ...

Coronavirus, ultime notizie. 124 casi in Cina, Pechino ferma i grandi eventi Il Sole 24 ORE Unipol, l'utile sale a 652 milioni, il dividendo rende il 6,1% I profitti del primo semestre sono in crescita del 5,6% sullo scorso anno, con un utile pre tasse di 753 milioni che batte i 666 milioni attesi da Equita Sim. Bene la raccolta premi Welfare, in calo l ...

Bach: "I Giochi hanno superato le aspettative" Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha dichiarato che i Giochi di Tokyo in corso "hanno superato di gran lunga le mie aspettative personali". Bach ha affermato che Tokyo era ...

