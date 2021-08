Covid, la Cnn licenzia tre dipendenti: si sono presentati sul posto di lavoro senza essere vaccinati (Di venerdì 6 agosto 2021) Si sono presentati sul posto di lavoro senza essere vaccinati tre dipendenti della Cnn , negli Usa, e per questo sono stati licenziati. Come riporta il New York Times , Jeff Zucker , il presidente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 6 agosto 2021) Sisulditredella Cnn , negli Usa, e per questostatiti. Come riporta il New York Times , Jeff Zucker , il presidente ...

repubblica : Covid, Cnn licenzia tre dipendenti: 'Sono entrati in sede senza vaccino' - Adnkronos : Sono entrati nel quartier generale della #Cnn a New York pur non essendo vaccinati contro il #Covid. - Corriere : «Rientrati in sede senza vaccino»: la Cnn licenzia 3 dipendenti - giampodda : RT @LukaFallica: La @CNN ha licenziato tre dipendenti entrati nell’edificio dell’emittente a New York pur non essendo vaccinati contro il #… - Joker3Reloaded : RT @cinico_realista: La CNN ammette che il 74% dei casi di Covid sono COMPLETAMENTE VACCINATI. -