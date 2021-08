Covid, Italia messa meglio di altri Paesi: “Stiamo arginando la Delta”. Ma tutte le regioni restano a rischio moderato (Di venerdì 6 agosto 2021) Il punto: l’efficacia dei vaccini e l’ipotesi terza dose per le persone più fragili. Rezza: «Serve mantenere comportamenti adeguati per evitare diffusione» Leggi su lastampa (Di venerdì 6 agosto 2021) Il punto: l’efficacia dei vaccini e l’ipotesi terza dose per le persone più fragili. Rezza: «Serve mantenere comportamenti adeguati per evitare diffusione»

