Covid, in Italia aumentano i poveri ma anche i super-ricchi. E la politica è prigioniera della bolla. Su FQ MillenniuM in edicola (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel 2020, anno del Covid, in Italia le famiglie povere sono aumentate del 20%, ma i multimilionari sono aumentati di più: 28%. I dati sono dell'Istat, e da qui parte la copertina di FQ MillenniuM, diretto da Peter Gomez, nel nuovo numero in edicola da sabato 7 agosto. Il mensile racconta innanzitutto la "riccanza",la ricchezza esibita e cafona che mette in mostra il lusso pacchiano, lo shopping ultragriffato, le vacanze esclusive, le supercar in garage. Sui social impazzano così i "rich kids", fenomeno globale che spinge i rampolli delle famiglie bene, dall'Italia alla Cina passando per il ...

