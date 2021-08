Covid: in Italia 6.599 nuovi casi e 24 morti, il tasso di positività a 2,7% (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - In flessione il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: sono 6.599, con un decremento di 631 rispetto alle 24 ore precedenti. Il numero di tamponi è di 244.657, oltre 32mila in più rispetto, e l'indice di positività scende al 2,7% dal 3,4 precedente. Il numero di morti è di 24, portando a 128.187 il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia nel nostro Paese. Sono i dati del report quotidiano del ministero della Salute. Aumentano i ricoveri Quanto ai ricoveri, quelli nei reparti ordinari sono al momento 2.499, con un incremento di 90 rispetto al numero di ieri, che invece segnava un ... Leggi su agi (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - In flessione il numero didi coronavirus in: sono 6.599, con un decremento di 631 rispetto alle 24 ore precedenti. Il numero di tamponi è di 244.657, oltre 32mila in più rispetto, e l'indice discende al 2,7% dal 3,4 precedente. Il numero diè di 24, portando a 128.187 il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia nel nostro Paese. Sono i dati del report quotidiano del ministero della Salute. Aumentano i ricoveri Quanto ai ricoveri, quelli nei reparti ordinari sono al momento 2.499, con un incremento di 90 rispetto al numero di ieri, che invece segnava un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 6.599 i positivi e 24 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero dell… - Agenzia_Italia : L'intelligence Usa è in possesso dei dati del laboratorio di Wuhan - repubblica : Covid, Iss: tutte le Regione a rischio moderato. E la variante Delta diventa prevalente in Italia e Ue - tanica981 : RT @GianlucaStream: #covid #GreenpassObbligatorio queste cose mi danno speranza, nonostante in Italia sento parlare solo una manica di dec… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Covid, 6.599 nuovi casi in Italia, tasso positività al 2,7 per cento -… -