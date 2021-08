Covid | i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 217 Una provincia stacca tutte per il numero di casi Un decesso L' andamento dei contagi in

Advertising

RegLombardia : #pianovaccinazioni Non sei ancora vaccinato? Regione Lombardia ha messo a disposizione nuovi slot su tutto il terri… - Open_gol : «I nuovi casi salgono ma sono sottostimati dall’insufficiente attività di testing e dalla mancata ripresa del tracc… - RaiNews : Covid, 6.596 nuovi casi e 21 morti - Adnkronos : Nelle ultime 24 ore 3.448 nuovi contagi e 24 morti. #Covid #Germania - AnsaToscana : Covid: in Toscana 2 nuovi decessi, sempre su i ricoveri. Età media 33 anni tra i 734 nuovi casi #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi

La Stampa

Veneto Si abbassa di poco il trend deicontagiin Veneto , 564 quelli registrati nelle ultime 24 ore . Nessun nuovo decesso , invece, con il totale delle vittime fermo a 11.645. I ...Ci aspettavamo la proliferazione della tecnologia digitale e deimedia in ogni parte della ... Ma altri cambiamenti sono stati meno evidenti: pensiamo al- 19. Alcune di queste ...Si abbassa di poco il trend dei nuovi contagi Covid in Veneto, 564 quelli registrati nelle ultime 24 ore (contro gli 888 di ieri). Le altre regioni. Nessun decesso e 32 nuovi casi in Alto-Adige Roma, ...ANCONA - Sono 217 i nuovi positivi al Covid nelle Marche, oggi 6 agosto 2021, su 1500 tamponi processati, una percentuale del 14%. Il tasso di incidenza ogni 100mila abitanti sale a 73,66.